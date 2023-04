Carmen Villalobos y Frederik Oldengurg son por estos días tendencia, pues ambos hacen parte del programa de cocina 'Top Chef VIP', ella como presentadora y él como concursante.

Debido a la buena acogida del mismo, la actriz colombiana y el presentador venezolano tuvieron una entrevista en 'Al Rojo Vivo' de Telemundo, espacio donde lo 'tortolitos' revelaron algunos detalles de su relación. De acuerdo a lo dicho por ellos, el romance inició a mediados de octubre - noviembre, no obstante, decidieron hacerlo público tiempo después, ya que no sabían si iba a funcionar o no.

El primer beso fue cuando Carmen Villalobos llegó al estudio y Frederik Oldengurg estaba grabando, este ocurrió apenas se vieron. En cuanto a llevar una relación a distancia, la actriz indicó que era importante sentirse segura de la persona que se tiene al lado y eso le pasa a ella con el presentador, asimismo, él aseguró que ambos tienen sus propios espacios, carreras y ocupaciones, por lo que entre ambos se apoyan y ayudan a seguir sobresaliendo.

"Yo creo que hay algo básico que nos pasa a nosotros dos. Carmen tiene su carrera y yo tengo la mía, ella tiene sus responsabilidades, yo tengo las mías, simplemente somos un complemento, yo voy al lado de ella, ella va al lado mío, yo voy delante de ella, tampoco atrás, estamos juntos en esto" dijo Frederik Oldenburg.

¿Qué planes tienen Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg a futuro?

Niegan querer formalizar la relación al punto de casarse, pues aseguran les llama la atención la idea de ser "novios eternos" y en cuanto a la pregunta de si quieren tener hijos, evadieron el cuestionamiento. ¿Será que sí?