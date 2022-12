Carmen Villalobos se tatuó una motivadora palabra en su espalda ¿De qué se trata?

Carmen Villalobos decidió llevar un sentimiento positivo tatuado en su cuerpo.

En medio de la filtración de unos supuestos videos íntimos de su exesposo Sebastián Caicedo y los preparativos para Navidad, Carmen Villalobos decidió sacarse un tiempito para sí misma, pues luego de su espectacular cambio de look, la famosa actriz barranquillera optó por tatuarse una palabra que según ella es muy importante en su vida.

Tal y como se puede observar en el video compartido por Carmen Villalobos en su cuenta de Instagram, se trata de la palabra "gratitud", un sentimiento que la acompaña en su diario vivir y que de acuerdo a su experiencia, le ha brindado maravillosas cosas en todo este tiempo.

"Mi tatuaje dice GRATITUD 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 Es una palabra que me acompaña desde que despierto hasta que me duermo! Es una palabra que me identifica 🤗Agradezco a diario y a todo momento POR TODO ! La gratitud te ayuda a seguir creciendo 💫 Cuando eres un ser agradecido de verdad la vida se encarga de darte más EN TODOS LOS ASPECTOS ✨✨✨" aseguró Carmen Villalobos.

El tatuaje fue hecho en la parte dorzal izquierda de la espalda, un diseño realizado por el famoso artista Billy Virviescas a quien la mujer de 39 años definió como muy profesional y con una energía estupenda.