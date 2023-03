Carmen Villalobos no se aguantó y 'estalló' por comentarios que hacen de su relación: "Cojan oficio"

Carmen Villalobos se fue con toda contra los que hablan de su relación. No se guardó nada.

Luego de que la barranquillera terminara con Sebastián Caicedo, se dio su tiempo para reflexionar y así encontrar a su nuevo amor.

Lea también: Carmen Villalobos aseguró que no la está pasando muy bien: "No han sido días fáciles"

Hay que destacar que su nueva pareja es comunicador social y 37 años. Ha sido el presentador del reality Exatlón USA, en las últimas tres temporadas. Además, fue futbolista profesional en la segunda división de Uruguay ¿Qué más le puede pedir a la vida?

Cuando el venezolano cumplió años, ahí Carmen publicó las primeras fotos con el hombre. Ahora son inseparables y esta pareja ha encantado a más de uno por la forma en la que expresan su amor.

En las últimas horas, Carmen subió un video en donde se va un poco los pantalones y dijo que traía una licra térmica para el frío. La explicación la hizo, para que no digan que ella baila mostrando su ropa interior. Sin embargo, algunas personas lo malinterpretaron y aseguraron que a Frederik no le gusta que ella saque sus 'pasos prohibidos' en lencería.

Lea también: Carmen Villalobos imitó el baile de Shakira y Karol G de 'TQG': qué derroche de sensualidad

Por lo cual, la actriz colombiana aseguró que esto era falso y que le molestaba este tipo de afirmaciones. Dado que, a su pareja le encanta verla bailando en las diferentes plataformas con y sin ropa. Debido a esto, pidió que 'cogieran oficio' para no decir cosas que no son.

Asimismo, indicó que no es que no le gusta que hablen de ella, sino que no se diga lo que realmente. "Igual yo me divierto. Esto sale todos los días, es pan de cada día.