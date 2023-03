Carmen Villalobos aseguró que no la está pasando muy bien: "No han sido días fáciles"

Carmen Villalobos quiso 'abrirse' con sus seguidores y contar cómo se encuentra en Bogotá.

En enero todo se destapó cuando el presentador confesó en una entrevista que estaba muy feliz con la barranquillera. Sin embargo, la mujer no confirmó nada hasta el cumpleaños del hombre.

En los últimos días, han subido fotos juntos y ya no pueden ocultar su amor. "Que solo con un beso, se puede enamorar... Qué hermosa ha sido la vida, al hacerme coincidir contigo 😻 Te amooooooo amor", expresó la mujer de 39 años.

Actualmente, se encuentra en Bogotá grabando la segunda temporada de 'Top chef vip'. Y es la propia Carmen la que conducirá el programa. Su novio también lo confirmó a través de redes sociales y lo dijo con mucha emoción, hasta le brillaban los ojitos de lo enamorado que está.

Ahora bien, recientemente dijo que se ha sentido muy mal por el clima de Bogotá. “No han sido días fáciles, entonces cuando estoy así, aparte porque pues me toca trabajar y exigirle a mi cuerpo el tripe, porque, pues, no está en el mejor momento, prefiero como tomar distancia", dijo Villalobos.

Asimismo, aseguró que está "metiéndole la mejor energía y la mejor actitud a mi día a día, a las grabaciones, a todo, pero bueno, ya me hacían falta y quería pasar por aquí a saludarlos”, aseguró.