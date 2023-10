Carlos Ochoa no se guardó nada y criticó a "Lo Sé Todo" porque, según él, le habría robado la autoría de un jugoso chisme.

La historia comenzó el pasado domingo, cuando Carlos Ochoa compartió en su cuenta de TikTok la posibilidad de que Chris Carpentier renunciara a 'MasterChef Celebrity 2023'. Su chisme se volvió viral y atrajo la atención de diversos medios de comunicación, que, según Ochoa, respetaron su autoría y le dieron crédito por la primicia, con una excepción: el programa "Lo Sé Todo".

En un video publicado en sus redes sociales, Carlos Ochoa expresó su indignación: "No al robo de #chismes #losetodo el periodismo de entretenimiento se respeta, he dicho. Como uno es independiente no pasa naaaadaa", afirmó Ochoa en su perfil de Instagram.