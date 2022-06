El actor comentó que antes de ingresar al show de cocina tuvo mucho miedo ante lo que "la gente podría pensar de él", además, reconoció que se siente gratamente sorprendido al ver que las personas no dudan en mostrarle su apoyo.

“Antes de ir a ‘Masterchef’ tenía mucho miedo porque pensaba: ‘¡Ay, Dios mío! ¿Qué va a pensar la gente de mi’. Pero ha sido muy bonito el recibimiento que me han dado todos y el cariño que me han manifestado”, comentó.

De igual manera, Baéz manifestó su agradecimiento ante el gran apoyo que le ha brindado la gente y reiteró que ha sido muy sorpresivo ver todo el cariño que la gente le muestra.

“Gracias por todos esos mensajes tan lindos que me mandan a diario. Yo me siento impresionado de todo el cariño que me da la gente, de verdad esto para mí es sorpresivo”, comentó