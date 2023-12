Carla Giraldo desempolvó foto de cuando fue protagonista de famosa novela: tenía solo 12 años

Recientemente, Carla Giraldo subió una fotografía de cuando protagonizó la novela 'Me llaman Lolita' por el Canal RCN. Fue una producción que enganchó desde el primer día que estrenó (29 de marzo de 1999) hasta el último capítulo (18 de agosto de 2000).

Tenía un elenco espectacular: Marcelo Cezán, Manuela González, Marcela Gallego, Nórida Rodríguez, Gustavo Angarita, entre otros. Giraldo posteó esta imagen en donde tenía solo 12 años y muchos quedaron impactados al recordar dichas épocas.

Los internautas no dudaron en escribirle y decirle que desde pequeña siempre ha sido toda una belleza de mujer. "Me llaman Lolita, como si fuera ayer", "Carla te recuerdo tal cual!!! Hermosa siempre", "Me llaman lolita❤️ que bonita época y me encanta la novela y Feliz Navidad", "Que linda eres mi corazón ❤️❤️😍 feliz navidad", "Tengo toda la serie en VHS",