El famoso cantante mexicano se despachó contra Shakira y su canción con BZRP.

La “BZRP Música Session #53” en colaboración con Shakira, no solo ha sido uno de los temas más exitosos en las diferentes plataformas musicales, sino también un tema que mucho se ha comentado por parte de los internautas en redes sociales y también por varios artistas, donde unos han estado a favor y otros en contra.

Y es que la canción hace un énfasis claro en lo que fue la relación de la barranquillera con el exfutbolista Gerard Piqué, en el cual Shakira descubrió que el deportista le era infiel con quien es su pareja actual, Clara Chía.

No obstante, esta canción también ha generado todo tipo de polémica a la cual se le sumó el cantante mexicano, Carin León, que, en unas declaraciones para varios medios de su país, manifestó que este tema musical no le gustó en lo más mínimo y lo catalogó como una “falta de respeto hacía la música”.

“No es solo a la reciente canción de Shakira, sino también a varias cosas que vienen pasando en la música: siento que se le ha restado peso a la misma, y se le ha dado más peso al morbo. Además, siento que la gente muchas veces confunde el morbo con las canciones buenas o con una buena música, y por lo menos, yo no soy partidario de que hacer un chisme, canción”, resaltó el intérprete de canciones como “Llorar y llorar”, “Que vuelvas”, “Dame un beso y dime adiós”, entre otras.

Así mismo, enfatizó en que para él la música lo es todo y por eso ha pedido que se le “respete”, en especial si estas melodías vienen de artistas que son un referente en la industria, en este caso, como lo es Shakira.

Finalmente, hizo un llamado a todos los cantantes actuales, para que no solo se preocupen por hacer música con el pensamiento de las ganancias y romper varios récords, sino que se centren en realizar el verdadero trabajo del artista dentro de la composición.

“Soy partidario de hacer la música que a mí me gusta, y la cual me llena el corazón. Antes busqué mucho tiempo el negocio, busqué llegar a ese lugar, y nunca se dio, hasta que comencé a hacer lo que a mí me gustaba, inclusive pensando en que esto no iba a funcionar”, finiquitó.