A carcajadas: Así fue el encuentro entre Rigoberto Urán y ‘Carmelo’

¿Cómo fue la visita de ‘Carmelo’ a las instalaciones de GO RIGO GO!?

‘Carmelo’ recorrió las instalaciones de GO RIGO GO!, mientras jugaba con los empleados, insinuando humorísticamente que eran suyos y no de Rigoberto Urán, además de alardear sobre la riqueza de su padre. En un divertido giro, se le vio interactuando con el equipo de la empresa, quienes se unieron a las ocurrencias del actor. Posteriormente, Carmelo se dirigió a un estudio fotográfico dentro de la empresa, donde se encontró con Rigoberto Urán y uno de los modelos, luciendo las nuevas camisetas lanzadas por Urán como un homenaje a su primera indumentaria de competición. El video culminó con risas compartidas mientras brindaban con champagne.

¿Cómo reaccionó la gente ante este encuentro?

Este encuentro, rápidamente viralizado en redes sociales, ha sido un testimonio del carácter afable y cercano de Rigoberto Urán, así como de su reconocimiento hacia la serie 'Rigo' del Canal RCN y aquellos que la hacen posible. Sin duda, este momento ha encantado a los seguidores de la serie, generando aún más expectativas sobre las sorpresas que podrían venir tanto en la televisión como en la vida real de estos carismáticos personajes.