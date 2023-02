Candentes declaraciones de Laura Acuña sobre su vida sexual ¡Se saborea!

@desnudateconeva Cuando no haces el amor.. pero sî te quieres a ti misma… 😈 😈@Lauraacunaayala ♬ sonido original - Desnúdate con Eva

Asimismo, la comunicadora volvió a despertar los rumores de su supuesta separación con Rodrigo Kling luego de contar que tiene un hombre que la desvela como nunca antes alguien lo había hecho.

"Me encontré hace poco con una serie que se llama Diario de un vampiro, o sea, me lo veo por el protagonista", reveló.

En medio de chistes y comentarios hacia la belleza del hombre, que asegura que es la cosa más perfecta que ha visto en su vida, muestra la foto del sujeto y confirma que "me tiene enamoradísima".

A lo que Rey le pregunta "y tu chico no te cela", y Laura responde "No, no hay".