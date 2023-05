Cancelaron concierto de Paola Jara, asistentes no pudieron de la rabia y lanzaron sillas a la tarima

Las asistentes solicitaron la devolución del dinero por incumplimiento de la presentación.

Por esta noticia, los asistentes se tomaron el control del espacio para exigir la devolución del dinero y en medio de la confusión unos empezaron a botar sillas a la tarima.

En el alboroto que provocó la cancelación del concierto se escuchaba al público que exigía garantías y porque no era posible pagar para nada.

Los organizadores del evento indicaron que Paola Jara, Omar Geles y Elder Dayán Díaz no se presentaron por fallas logísticas.

A su vez, Elder Dayán expresó excusas con sus seguidores, pues fue una situación que se le salió de las manos y: “Espero que en una próxima poderles cantar con el alma y el corazón como siempre me entrego para ustedes”, mencionó en sus redes sociales.

El video de las personas lanzando sillas se conoció a través de una publicación de Radio Uno Tunja, donde los internautas aprovecharon para indicar que: "Qué gamineria. Se les nota la decencia"; "No prometan algo que no van a cumplir tan sencillo"; "Qué vergüenza ese comportamiento... algo ridículo..."; "Qué culpa tiene las sillas, 😮 me imagino en la casa estos señores".