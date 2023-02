Camilo y Evaluna celebraron su aniversario con una programación especial: qué envidia

Camilo se armó un día especial para compartir con su esposa.

"La gente sin oficio se dedica a inventar historias que solo existen en la imaginación del perezoso… El que sí tiene oficio, debe aguantar cuanta pepera se diga sobre él. Un titular inventado es suficiente para provocar cataratas de mugre. La felicidad es imperdonable…", expresó el intérprete de 'Me va a extrañar'.

Ahora bien, luego de este revuelo que ha causado la supuesta separación, Camilo y Evaluna volvieron a causar más de una risa luego de confirmar su itinerario para celebrar aniversario.

En el Instagram del intérprete de 'Por primera vez' reveló las actividades que harán hora por hora.

7 a.m., Llevarle café a Evaluna.

8 a.m., Hacerle el desayuno a Evaluna.

9 a.m., Probablemente recibir regalo de Evaluna.

10 a.m. Dormir a Índigo para ver película con Evaluna.

11 a.m. Película con Evaluna.

12 p.m. Cocinarle a Evaluna.

2 p.m. Pedirle por favor a Evaluna que haga galletas.

3 p.m. ¿Otra película?

4 p.m. Primer tequila y segundo tequila.

5 p.m. Película

6 p.m. Reírnos de noticias falsas acerca de nosotros

7 p.m. Ir a la playa a ver el atardecer con Evaluna e Índigo