El famoso cantante colombiano Camilo ha escuchado las súplicas de sus seguidores y ha confirmado una segunda fecha en Bogotá tras el abrumador éxito de la primera. El 8 de diciembre de 2024, el Movistar Arena será testigo de una nueva presentación del aclamado artista, brindando a sus fans otra oportunidad de disfrutar de su talento en vivo.

La capital colombiana, conocida por su vibrante escena musical y su entusiasmo por el pop, recibe con emoción el regreso de Camilo por partida doble. El Movistar Arena se prepara para dos noches mágicas, los días 6 y 8 de diciembre, en las que los fans podrán ser testigos de la energía y el carisma que han hecho de Camilo un fenómeno global.

¿Cómo y cuándo se pueden adquirir las entradas?

Las entradas para este esperado evento estarán disponibles próximamente a través de www.tuboleta.com. La preventa para clientes de Movistar Total comenzará el 13 de agosto a las 10:00 am y finalizará el 15 de agosto a las 9:59 am, o hasta agotar existencias. La preventa para fans estará disponible desde el 14 de agosto a las 10:00 am hasta el 15 de agosto a las 9:59 am. Finalmente, la venta general de boletos comenzará el 15 de agosto a las 10:00 am.

Para garantizar la mejor experiencia posible, el Movistar Arena contará con un mapa de boletería detallado que permitirá a los fans elegir la ubicación ideal para disfrutar del espectáculo. Los precios variarán según la sección, asegurando opciones para todos los presupuestos. ¿Vas con toda? Ya tienes toda la información necesaria para ir al concierto de Camilo.