Camilo Sánchez y El Mago se trompearon jinchos en Carnaval de Barranquilla 

Camilo Sánchez, El Mago y los chistes sobre Barranquilla

Como pasa habitualmente con sus chistes, Camilo Sánchez y El Mago le sacaron un momento de humor negro a las recientes muertes violentas en Soledad (Atlántico).

“Me da mucha curiosidad lo tranquila que es la gente con que estén matando gente”, dijo Camilo Sánchez, a lo que el Mago señaló: “acabaron de matar a uno... ahorita en media hora matan otro”.

Pero las cosas no paran ahí. Ellos, con la irreverencia a que tienen acostumbrados a sus fanáticos, enviaron un polémico mensaje: “quien no se muere no lo goza”. Así le sacaron mofa al famoso “quien lo vive es quien lo goza”.