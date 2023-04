Camilo Sánchez, exparticipante de Survivor, reveló fuerte adicción que tuvo: "las malas compañías"

Camilo Sánchez salió hace un par de semanas de Survivor, la isla de los famosos.

Camilo Sánchez , el comediante que se ha dado a conocer por su proyecto llamado 'Fuck news' . A pesar de que ya era reconocido, con su participación en Survivor, la isla de los famosos, demostró que tiene otros talentos aparte de entretener a diario. Allí la guerrió y dejó muy claro que, una enfermedad no será un obstáculo para salir adelante.

Hay que destacar que él sufre del síndrome de tourette. Este es caracterizado por movimientos repetitivos, no intencionales, en donde en cualquier momento le puede jugar una mala pasada. Sin embargo, en Survivor evidenció que esto no le iba a impedir ganar las pruebas. Una de las más recordadas fue la prueba de inmunidad.

A Camilo no le tenía fe, porque debía que sacar todas habilidades para el equilibrio y sostener muy buena una cuerda. A pesar de luchar bastante y nunca rendirse, logró superar dicha prueba contra todo pronóstico. Él no podía de la dicha, y más cuando no creían que él fuera a ganar.

Ahora bien, luego de su salida del reality del Canal RCN, reveló en una entrevista con 'Yo José Gabriel' algunos problemas que tuvo con el juego.

El comediante de 26 años dijo que tuvo que enfrentarse con la ludopatía. Todo inició cuando a su vida llegó la depresión y la ansiedad, por lo cual, se sumergió en el mundo de las apuestas.

Él reveló que estaba con buenas compañías, por lo tanto, concurría mucho los casinos. Sin embargo, él se dio cuenta de que esto no era vida para él, a pesar de ganarse grandes sumas de dinero. Tuvo momento en donde no paraba de llorar. Por esta razón, también tuvo pensamientos negativos, pero en el programa afirmó que ya logró superar esta etapa de su vida.