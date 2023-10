Camilo le terminó cambiando el nombre a su hija por una divertida anécdota, ¿cómo le puso?

Camilo Echeverry contó la divertida anécdota que vivió en la calle.

Ahora bien, en las últimas horas, Camilo contó esa experiencia chistosa que le pasó mientras estaba caminando con su hija Índigo. En donde dije que se encontró con una señora que no hablaba español junto a su bebé y ahí fue cuando ocurrió todo.

"Yo estoy con Indi y le digo, 'sáludala', entonces la niña (mueve la mano). Y la bebé se ríe y la mamá no la está vendo, porque la tiene en el pecho, y le digo a la señora como para informarle que su bebé se está riendo. En mi fabuloso inglés le digo 'she smiling' y la señora cree que yo estoy presentando a mi hija y ella le dice a Índigo 'Hey Miley' this is Jacob".

Esto puso a reír a más de uno, en donde dijeron que de ahora en adelante la iban a llamar Miley a Índigo. Además, en los comentarios, algunas personas contaron sus historias graciosas al no saber pronunciar bien su inglés.



"En español se pronuncia Índigo y en inglés Miley", "cosas que nada más le pasan a Camilo", "Say Hi Miley, La índigo: 🤨", "mi vecino tiene 3 años diciéndome Daniela, pero yo me llamo Yirlay", "Jajajaja te salvaste de que Índigo dijera… no papá yo me llamo Indi no Miley", "La señora: que bonito nombre tiene 🥰", "hahahahaha no puedo con esto 😂😂, ya queda es seguir en el papel", dijeron algunos.