A Camilo le brillaron los ojitos al ver a Evaluna: derritieron a todos con un video en particular

Los internautas no pudieron evitar comentar al respecto y decir que se ve muy lindos juntos. Además, les desearon lo mejor en su linda relación junto a Índigo.

"Cada vez que estoy a punto de dejar de creer en el amor para toda la vida", "Son el mejor ejemplo del amor", "Como me encantan estos esposos maravillosos, que se viven dando amor", "Me encanta que no sean vanidosos, lo simple y más real esta en el alma", "Que Dios los bendiga, que duren mucho tiempo juntos hasta que Dios lo decida", dijeron algunos.

Hay que recordar que, Camilo ha sido tendencia por un video que subió en donde dijo que le había cambiado el nombre a su hija. Esta fue su historia.

"Yo estoy con Indi y le digo, 'sáludala', entonces la niña (mueve la mano). Y la bebé se ríe y la mamá no la está vendo, porque la tiene en el pecho, y le digo a la señora como para informarle que su bebé se está riendo. En mi fabuloso inglés le digo 'she smiling' y la señora cree que yo estoy presentando a mi hija y ella le dice a Índigo 'Hey Miley' this is Jacob".