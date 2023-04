Camilo ganó la prueba de beneficio en Survivor, pero le jugó sucio a Juan Palau ¿y la alianza?

En Survivor las cosas podrías cambiar con los ídolos de inmunidad que tienen dos participantes, ¿qué pasará?

En el capítulo del 27 de abril en Survivor, Tatán Mejía se fue de generoso y empezó a vender todo lo que quedaba en la tienda. Juan del Mar fue el primero en comprar y se llevó un baúl. Este contenía una hamburguesa y le costó 15 monedas. Para él no fue algo importante, ya que quería algo para la tribu Gaia.



Luego Aco Pérez se antojó y compró un berrito, pero para su mala suerte era vegetariano. Luego Eleider se llevó un ídolo, pero no sabía lo que había en él. Luego Camilo ‘El Mago’ se antojó y compró una pizza. Juan Palau compró para hacer una deliciosa frijolada.



Catú era la única que no había comprado nada, pero ofrecieron pasta con un par de almendras y ella dio 10 monedas por eso. Luego, cuando se iba a acabar la subasta, le pidieron a Tatán más alimentos. Allí compraron entre todos, piña y un tarro de arroz, que estaba muy escaso.



Deben aramr un rompecabezas. Armar un trineo y luego armar un rompecabezas u deberán pasar unas bolas por unos equilibrios. En cada etapa habrá un eliminado. La persona que tumbe el ‘totem’ ganará. Los famosos deberán tener mucha paciencia y equilibrio para poder llegar al final.