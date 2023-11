Camilo compartió reflexión y dejó a más de uno pensando, ¿Qué dijo?

Cuando Camilo llegó al estudio de grabación, quiso parar un momento en su carro y detenerse a pensar sobre ciertos aspectos de la vida. Por ello dejó este particular análisis.

"El momento presente es inevitable, piensen en eso un momentico, pero saben que sí está en control de ustedes. Cómo ustedes se paran frente a ese momento inevitable, no permitan que nunca nadie defina la manera en que ustedes se van a sentir cuando están pasando por algo…en ese momento ustedes tomen una pausa y tomen el control".

Hay que recordar que, Camilo fue tendencia por un video que subió en donde dijo que le había cambiado el nombre a su hija. Esta fue su historia.

"Yo estoy con Indi y le digo, 'sáludala', entonces la niña (mueve la mano). Y la bebé se ríe y la mamá no la está vendo, porque la tiene en el pecho, y le digo a la señora como para informarle que su bebé se está riendo. En mi fabuloso inglés le digo 'she smiling' y la señora cree que yo estoy presentando a mi hija y ella le dice a Índigo 'Hey Miley' this is Jacob".