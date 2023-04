Camila Chaín y Kelly Barrios revelaron cómo lograron quedar embarazadas ¡Un verdadero milagro!

La periodista barranquillera contó todos los detalles de su maternidad a los 43 años.

En el podcast, patrocinado por Todos Somos Una, un colectivo que busca reducir estigmas sobre temas de la vida y salud de las mujeres, la periodista contó cómo conoció a su esposa, y qué las llevó a dar el paso hacia un embarazo en el que coincidió el deseo de ambas de ser mamás. "Yo me quería casar desde que tenía como veinte. Llega Kelly, me dice que está en edad de querer una familia, casarse, tener hijos. Al año de casadas estábamos en Barranquilla y le dije ‘por qué no vamos pensando lo del bebé".

Para el caso de su relación, como ambas deseaban vivir la experiencia del embarazo, tuvieron que evaluar todos los factores, especialmente la edad, pues Chaín es mayor que Barrios. "Nos pusimos de acuerdo en varias cosas, la primera: que las dos queríamos gestar, pero yo le llevo 6 años, entonces pensamos que primero sería yo y después ella".

En abril de 2019, Chaín decide someterse a una inseminación a pesar de las advertencias de su médico quien le recalcó que por su edad y las consecuencias de ello en sus óvulos, el embarazo era prácticamente inviable. Tras un primer intento fallido, decide intentarlo nuevamente en Medellín y consigue quedar embarazada. Sin embargo, la periodista reveló que atravesó una difícil situación luego de lograr quedar embarazada. "Fuimos a la ecografía, el médico lo vio perfecto y le dijo a Kelly que grabara y estábamos listas para escuchar el corazoncito. No sonó nada. Es traumático, yo estaba destrozada", expresó.

Ante esta situación de maternidad truncada, Chaín reconoce que el primer médico que visitó tenía razón respecto a su edad. "Yo no debí tenerla (la pérdida del bebé) si yo me hubiese informado mejor", agregó. Sin embargo, explicó que después de esa pérdida, decidió que su deseo de maternidad era tan fuerte que no le importaría si eran con sus óvulos o los de su esposa.