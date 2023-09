Camila Avella, Miss Universe Colombia 2023, y la enfermedad que casi le impide ser madre

Camila Avella fue la ganadora de la corona y la elegida por los jueces para representar al país en el certamen oficial a nivel mundial.

Avella es la primera reina casada y con hijos en participar en el concurso de belleza, por lo que ha marcado un hito en la historia del país.

En diálogo con La FM de Rcn, Avella, contó el conmovedor momento que tuvo con su hija minutos después de haber sido coronada.

"Me abrazó y me dijo 'Mamá Colombia', ella en su inocencia me dijo así, y yo solo lloré. Así es como quieren que me llamen", dijo la primera mujer en llevar una corona a Casanare.

La reina de 28 años, -el límite de la edad del reinado- es mamá de Amelia, una bebé de dos años, quien se convirtió en su mayor tesoro.

Y es que, según contó la sucesora de María Fernanda Aristizábal, no todo ha sido color de rosa en su vida, pues unos meses después de casarse, fue diagnosticada una grave enfermedad que, por poco, le impide ser madre.

De acuerdo a lo informado, Avella contrajo matrimonio en 2021, junto a Nassif Kamle, un joven empresario de la industria textil.

"Nosotros con mi esposo teníamos el deseo de disfrutarnos un poco más", dijo, confesando que en ese momento recibió una mala noticia.

Camila tenía un tumor en su ovario derecho, lo que fue una alerta para ella y su esposo, pues la doctora les pidió que si querían ser padres debían "hacer la tarea rápido" porque las posibilidades eran bajas.

"Las posibilidades se redujeron, pero no era imposible (...) me hicieron la cirugía, me sacaron el tumor y a los 15 días quedé embarazada", agregó.

Su relación con Lina, Miss Buenaventura

Al conocerse el resultado de los jurados de quien sería la ganadora de Miss Universe Colombia 2023, las redes estallaron por cuenta del supuesto robo que se habría presentado en el certamen, pues para una gran mayoría de colombianos, la representante del país tuvo que haber sido Lina María Hurtado, Miss Buenaventura.

No obstante, Camila contó que no tuvo ningún problema con Lina y que, por el contrario, la energía que se sentía después de la coronación era muy linda.

"Nosotras sabíamos que cada una tiene un propósito en ese concurso. Lina es una mujer con un corazón noble y sé que todas las personas de Buenaventura se sienten muy felices", agregó.

Y por último mencionó que efectivamente ha recibido comentarios positivos y negativos, pero advierte que siempre se ha mostrado tal cual es.