El cantante urbano se cansó de que los presentadores intentaran conocer detalles de su nueva relación.

Luego de publicaciones donde el intérprete de ‘Secreto’ le envió lujosos y cursis regalos a la celebridad, los comentarios surgieron y fue confirmada la noticia de este nuevo amor, tras la ruptura con Karol G. El famoso cantante urbano no dudó en presumir este vínculo con Yailin y dejar claro que ahora pasó la página con la paisita.

Recientemente, luego de que estos contenidos causaran distintas reacciones en los usuarios de Instagram y Twitter, Anuel fue invitado a dos entrevistas diferentes, donde iba con la intención de hablar sobre sus proyectos artísticos y el gran alcance que han tenido en la industria musical actualmente.

En medio de los diálogos con los presentadores, el artista recibió varias preguntas relacionadas con su nueva relación sentimental y la cantante dominicana. En uno de los formatos le mostraron al puertorriqueño un clip junto a su nueva novia y lo interrogaron sobre qué estaba pasando ahí.

Anuel, tras soltar algunas risas, respondió cortante y seco para ponerle freno a este tipo de cuestionarios relacionados con su vida personal.

“Lo que se ve no se pregunta. Papito, lo que he compartido, lo he compartido en redes sociales. Pero el álbum está número en todo lado y está prendido en todo lado”, dijo Emmanuel al presentador, indicando que prefería que le hablaran de su carrera.

El conductor del programa no perdió oportunidad y cambió la dirección de la conversación, recordando a Karol G. El hombre cuestionó a la celebridad sobre su vínculo con la colombiana, interesándose en saber si eran amigos o ya no había contacto.

“Soy un hombre y el trabajo es trabajo y mi vida personal es mi vida personal. No hablo de mi vida personal en este tipo de programas porque lo vuelven un circo. Te respeto pero podemos seguir con otras preguntas”, afirmó bastante serio.