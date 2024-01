Brujo le dijo a Mateo Carvajal que su novia no es tan fiel: deportista buscó nuevo 'amor'

Mateo Carvajal es un reconocido deportista que ha dado de qué hablar por la linda relación que tiene con su hijo Salvador, el que tuvo con Melina Ramírez. A través de sus redes sociales ha mostrado los diferentes momentos que pasan juntos y lo felices que son. Sin embargo, en varias oportunidades lo han criticado por su crianza, pero él ha callado a varios por defender a su criatura.

Además, ha sido tendencia por la manera en la que lleva su relación con Stephanie Ruiz.En su momento se pensó que no estaban juntos, sin embargo, era todo lo contrario. Porque él mismo dejó claro en un video que están más enamorados que nunca.

Ahora bien, recientemente él subió un video en el que muestra cómo un vidente le dice que su pareja no es tan fiel como cree. Porque le preguntaron sobre su relación y dijo que Ruiz no lo engaña, pero que sí ha pensado en montarle 'cacho'. Frente a esto, Mateo Carvajal no dudó en mostrar a su nuevo amor.

Se trata de 'doña Rocio'. Él le preguntó que si estaba soltera y ella la respondió que sí. Acto seguido, él le dijo que le enviara su Nequi, porque le iba a mandar un regalito. Después, dijo que quería bailar un vallenato con ella y empezó a reír. Luego, le dijo que él es bastante millonario.

Hay que recordar que, recientemente Mateo Carvajal se fue de fiesta y lo más curioso fue cuando se vio a Stephanie Ruiz por el mismo lugar. A lo que varios no podían creer que estaban juntos.

Aunque en su momento se dijo que ellos se habían, al parecer, todo habría sido mentira y están más felices que nunca. Además, porque volvieron a publicar fotos juntos.