Britney Spears se mamó y pide a su hermana que deje de usarla para promocionar su libro

"Si continúa con la difamación, Britney se verá obligada a considerar y tomar las acciones legales oportunas", indicó su representante.

Britney Spears pidió a su hermana, Jamie Lynn Spears, que deje de utilizar su nombre para promocionar su nuevo libro de memorias, "Things i should have said" (en español: "Cosas que debería haber dicho"), que acaba de publicar este mes.