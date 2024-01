Britney Spears es más conocida como la 'Princesa del Pop' ha dado de qué hablar en las últimas horas, luego de que subiera una publicación en su Instagram confesando que no volverá a la música. A través de su cuenta de Instagram, que actualmente está cerrada, dejó claro que está bastante molesta con quienes divulgan noticias que no son ciertas.

Allí aseguró que muchas personas no saben detalles de su vida, que están plasmados en su libro. Por lo cual, aseguró que no volverá a la industria musical con contundentes mensajes.

"Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música", empezó diciendo en su Instagram.

"He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años. Soy un escritor fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera! La gente también está diciendo que mi libro fue lanzado sin mi aprobación ilegalmente y eso está lejos de ser la verdad. ¿Has leído las noticias estos días? Soy tan amada y bendecida”.

Hay que destacar que, Britney Spears publicó este mensaje en su Instagram, pero cuando se va a buscar el usuario de la intérprete de 'Baby one more time' ya no aparecer, por lo cual, ha generado todo tipo de especulaciones de lo que pudo haber sucedido.

