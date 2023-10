Britney Spears: la boda impulsiva que le duró 55 Horas

Descubre los detalles íntimos del emocionante pero fugaz matrimonio de Britney Spears en Las Vegas y cómo su familia reaccionó.

La estrella del pop, Britney Spears, dio un adelanto de su próximo libro de memorias, "The Woman In Me", programado para su lanzamiento el 24 de octubre. En esta emotiva revelación, Spears reflexiona sobre una noche memorable en Las Vegas en la que contrajo matrimonio con su amigo de la infancia, Jason Allen Alexander, una unión que apenas sobrevivió 55 horas.