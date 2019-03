Brie Larson protagonizará una nueva serie de Apple

Tras su protagónico como ‘Capitana Marvel’, cinta que llegó este 7 de marzo a las salas de cine colombianas, la actriz estadounidense Brie Larson interpretará a una agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en nueva serie de Apple, según informan medios internacionales.

La producción estará inspirada en el libro biográfico de la exagente de la CIA, Amaryllis Fox, Life Undercover: Coming of Age in the CIA’, que fue lanzado en octubre de 2018. Por medio de esta publicación, Fox cuenta anécdotas y experiencias de su trabajo al servicio de esta institución.

Por el momento se desconoce quién dirigirá el proyecto, pero se espera que la libretista Megan Martin se incorpore como guionista y productora ejecutiva. Tampoco se conoce aún qué otros actores conformarán el reparto, así como su fecha de estreno.

Sin embargo, durante los próximos meses Brie Larson estará dando de qué hablar ya sea por el éxito o fracaso de ‘Capitana Marvel, cinta que sigue de cerca la historia de ‘Carol Danvers’, una joven mujer que se desempeña como piloto de las fuerzas armadas de los Estados Unidos.

Un accidente dividirá su vida en dos y tras su recuperación, Danvers se da cuenta de que posee por alguna extraña razón, varias habilidades cósmicas que la llevarán a convertirse en una de las heroínas más poderosas del universo. Deberá poner a prueba entonces todas sus capacidades superpoderosas cuando el planeta Tierra se vea en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas.

Por: Julieth Castaño – Sistema Integrado Digital