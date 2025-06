Brad Pitt, uno de los actores más admirados y premiados de Hollywood, ha sorprendido con una confesión íntima y dolorosa que dejó a muchos con el corazón encogido. En una reciente entrevista para el popular podcast Armchair Expert, el protagonista de Fight Club y Once Upon a Time in Hollywood se sinceró sobre uno de los momentos más oscuros de su vida: la lucha contra el alcoholismo y su conexión directa con la ruptura de su familia.

Pitt, de 60 años, es un ícono del cine estadounidense con una carrera de más de tres décadas que incluye premios Óscar, Globos de Oro y decenas de películas taquilleras. Pero fuera de la pantalla, su vida personal ha estado marcada por turbulencias, especialmente su separación de la actriz y directora Angelina Jolie, con quien compartió más de una década de relación y seis hijos, tres biológicos y tres adoptados.

La pareja fue considerada durante años como la más poderosa y glamorosa de Hollywood. Se casaron en 2014, tras más de nueve años juntos, y su divorcio fue oficializado en 2019, aunque la batalla legal y de custodia ha continuado en el tiempo. Hoy, el actor reconoce públicamente que su adicción fue un factor determinante en esa ruptura.

“Podemos decir que es un grupo de hombres ¿está bien? Esta fue una experiencia asombrosa", dijo Pitt al hablar sobre su ingreso a Alcohólicos Anónimos. “Mi primer día en AA fue mi primer día sobrio, pienso que fue simplemente increíble. Éramos hombres compartiendo experiencias, errores, tropiezos, necesidades, y con mucho sentido del humor”.

El actor reveló que llegó a ese punto completamente devastado:

“Cuando llegué estaba prácticamente de rodillas, y muy vulnerable, había probado de todo, todo lo que me ofrecían, fue un momento difícil. Necesitaba volver a comenzar. Necesitaba levantarme, carajo, lo cual significó mucho para mí”.

Estas declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores han elogiado su valentía al exponer su fragilidad. Pitt también reflexionó sobre la importancia de asumir su responsabilidad:

“Me di cuenta que me volví muy responsable de mi problema, soy muy bueno siendo responsable, eso me ayudó a ponerme en control de la situación, y ahora es como una misión, ¿sabes? es como ‘¿Y ahora que hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? y ¿Qué puedo hacer para que no suceda de nuevo?’”.

En la conversación, el actor admitió que fue luego de solo dos sesiones de AA que comenzó a comprender la profundidad de su problema. Pero la frase que más retumbó fue una relacionada directamente con su familia:

“Ver la ruptura de tu familia es ciertamente algo que te abre los ojos. Uno tiene que aceptar su culpabilidad, y tratar de hacer lo mejor”.

Brad Pitt dejó claro que su mayor motivación para mantenerse sobrio ha sido el deseo de no repetir el pasado y de construir una vida más sana para él y sus hijos. También aseguró que ya no quiere vivir “como antes”, en alusión a los excesos que lo llevaron a perder lo que más valoraba.

Aunque su relación con Jolie sigue marcada por desacuerdos legales, estas palabras podrían marcar un punto de inflexión en la percepción pública del actor, que ha pasado de ser el'galán perfecto' a un hombre que lucha abiertamente por sanar.

Con este testimonio, Pitt se suma a la lista de celebridades que han hecho de su vulnerabilidad una herramienta de transformación, dando un poderoso mensaje sobre la recuperación, la culpa, el perdón y la reconstrucción personal.