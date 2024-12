La cantante y actriz Selena Gomez confirmó que se casará con el productor musical Benny Blanco, poniendo fin a meses de especulaciones sobre un posible compromiso. Fue a través de sus redes sociales que la intérprete de Lose You to Love Me compartió la noticia y sus fanáticos no dudaron en dejar sus mensajes de felicitaciones.

En la publicación, Selena mostró su anillo de compromiso con diamantes incrustados, acompañado de varias imágenes que parecen capturar el romántico momento de la propuesta. Entre las fotos, destaca una donde la cantante sonríe mientras contempla su anillo, sentada en un picnic en lo que parece ser un parque. En otra imagen, aparece junto a Benny, quien la abraza mientras ella ríe con evidente felicidad.

"Por siempre empieza hoy", escribió Selena en la descripción de su publicación, la cual ha acumulado miles de 'likes' y comentarios en cuestión de minutos.

Benny Blanco, por su parte, respondió con ternura a las fotos compartidas por la artista. "Oye, espera, esa es mi esposa", lo que desató aún más emoción entre los seguidores de ambos. La relación entre Selena y Benny, que comenzó hace más de un año, no ha estado exenta de críticas al inicio, principalmente por los comentarios sobre el aspecto físico del productor. Sin embargo, el público ha sido testigo de cómo la pareja ha superado esos prejuicios, ganándose el corazón de sus seguidores con la complicidad y el cariño que comparten. Desde hace meses, los rumores de boda habían estado circulando debido a algunas fotografías en las que Selena parecía esconder un anillo de compromiso. Ahora, esos rumores se han confirmado, y los fans no podrían estar más emocionados por la cantante, quien ha encontrado en Benny un amor lleno de respeto y admiración. "Él siempre se ha expresado de manera muy tierna sobre ella, asegurando que es un privilegiado por tener una relación con una mujer tan guapa", señalaron algunos seguidores en redes.

Selena Gomez, quien actualmente también está en el radar por su participación en la película Emilia Pérez, demuestra una vez más que está viviendo una etapa plena, tanto en lo personal como en lo profesional. Por su parte, Benny Blanco se ha convertido en un símbolo del amor genuino, demostrando que las diferencias son insignificantes cuando el vínculo es real.