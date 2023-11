Bizarrap no pudo ocultar su felicidad cuando Shakira ganó un Latin Grammy: su reacción fue épica

La parte de esta producción musical que dejó a todos sorprendidos fue la siguiente.

"Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

En donde habla en detalle sobre todo lo que sucedió, después de la ruptura con el presidente de la King's League. Además, como si fuera poco, mencionó a Clara Chía, con la que le puso los cachos a Shakira.

Algunos no saben, pero la intérprete de 'El Jefe' eliminó partes de la canción con Bizarrap, ya que iban a ser muy duras y decidieron hcacer el cambio, antes de que saliera.

"Quitamos cosas fuertes. Cambiamos partes porque luego podían pasar cosas. Cambiamos los versos varias veces. Tuvimos que cambiarla para ser más meticulosos. Estábamos buscando el punto exacto, sin pasarnos, pero tampoco sonar suave", dijo Keityn, uno de los compositores