En sus primeros años como artista, Eilish llamó la atención al optar por vestuarios holgados, en contraste con la tendencia de la industria de sexualizar a las artistas femeninas. Aunque más tarde en su carrera experimentó con atuendos más reveladores, la cantante de 'Bad Guy' confesó que, a los 18 años, no se sentía mentalmente preparada para lidiar con las críticas sobre su cuerpo.

“No intentaba que la gente no me sexualizara. Pero no quería que la gente tuviera acceso a mi cuerpo, ni siquiera visualmente. No era lo bastante fuerte y segura para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en aquel momento, me habría quedado completamente destrozada si la gente hubiera dicho algo”, explicó la cantante.

