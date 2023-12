Benny Blanco, el nuevo novio de Selena Gómez, habló mal de ella en el pasado

Selena Gomez se dio una oportunidad en el amor con Benny Blanco.

Aunque muchos quedaron sorprendidos, lo que más llamó la atención fue el comentario de la exestrella de Disney. Le dijo "finalmente", como si lo estuviera felicitando por este logro que había alcanzado. Después de esto, ella compartió una historia de él Instagram y ahí se veía a una mujer con un escrito.

Lo curioso es que, Benny Blanco puso que ese mensaje se lo había dejado su novia. Y luego apareció dicha mujer junto a él y se logró ver lo que decía la nota. "Estoy tan hinchada, por favor no me aprietes ni me sujetes de la cintura esta noche o haré un pedo a través de las sábanas. Te amo".

Benny Blanco habló mal de Selena Gómez