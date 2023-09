Barbie colombiana reveló fotos inéditas sin cirugías: dijeron que le cambió hasta la nacionalidad

"La mujer que no se invierte en sí misma, está condenada a odiar a otra por hacerlo. Confirmen 💎🔨… mis barbienashians, no era mentiras cuando les dije que yo soy mi proyecto más importante y que por amor propio es que me invierto 💰👑🔥", dijo en su Instagram, en donde tiene más de 340 mil seguidores.

La Barbie colombiana en varias oportunidades, impresionó con su belleza natural, pero también le llovieron críticas por postear las imágenes que ha posteado. Esta que capturó fue particular, porque hizo que varios reaccionaran a su cambio extremo.

"Lo que no entiendo es cómo ahora es blanca si era trigueña", "Hasta la nacionalidad le cambió", "Muy Barbie ‘puedes ser lo que quieras ser’ 👏", "Ya sabemos que somos pobres", "Me gusta muchísimo estos buenos cambios", "Ahhhh vos no nació Barbie", "puede tener todas las cirugías del mundo, pero la belleza natural del alma la tiene intacta ❤", "La hija tiene la misma cara", "Tati era hasta crespa 😮", dijeron algunos.

Hay que destacar que, Tatiana Murillo ha sido blano de críticas, luego de que llevara a su hija de 13 años, en ese entonces, a un quirófano. En donde le realizaron una rinoplastia. Además, como si no fuera como le inyectaron también los labios.