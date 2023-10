Bad Bunny se puso de creativo y se disfrazó de Shrek, pero causó más de una risa

Ahora bien, recientemente, Bad Bunny mostró en sus redes sociales cuál disfraz usará en este octubre. Impactó a todos al revelar que será Shrek, aunque estaba muy feliz con este, algunos fans no perdieron oportunidad para comentar y criticar por cómo se veía.

Estos fueron algunos de los comentarios que recibió el cantante puertorriqueño, quien a sus 29 años ha dejado impresionado a varios por su gran vozarón.

"Cual Shrek, ese es Jesús verde", "Por cosas cómo estás es que me encanta el Halloween 🎃", "es momento de hacer el ridículo totalmente justificado", "Ahora le va a botar el celular a Fiona", "Cuando borracho me pongo a jugar con IA", "Wao si no es por los comentarios, no sé que es Bad Bunny ni se parece 😂", Bad Bunny implantando última moda 🤣🤣", dijeron algunos.