Bad Bunny, el icónico reguetonero puertorriqueño, ha vuelto a dar de qué hablar, esta vez por un cambio de imagen que ha sorprendido a todos. En su más reciente aparición, se mostró con un cabello y una barba pelirroja, dejando a sus seguidores boquiabiertos y generando una oleada de reacciones en redes sociales. Algunos comentarios humorísticos como "parece un boliqueso", "ni antes, ni después", "igual te reconocemos Bad, no creas que salvaste" y "se cambió de look para pasar desapercibido en la investigación de Diddy", han inundado sus perfiles, demostrando que el mundo del entretenimiento no se detiene ante las nuevas tendencias. Este cambio radical no solo ha generado risas, sino también un amplio debate sobre el significado detrás de estas decisiones estéticas del artista.

Más contenido para ti: Bad Bunny aparecerá en una película junto a Adam Sandler ¿Ella es callaíta?

¿Cómo se forjó la carrera de Bad Bunny? Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, nació el 10 de marzo de 1994 en San Juan, Puerto Rico. Creció en una familia modesta, siendo hijo de un camionero y una maestra, y tiene dos hermanos, Bernie y Bysael. Desde pequeño mostró interés por la música y, a los trece años, comenzó a cantar y componer. Aunque cursó estudios de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, decidió dejar la carrera para dedicarse por completo a su verdadera pasión: la música. Su nombre artístico, Bad Bunny, proviene de una anécdota de su infancia en la que posó en el colegio con orejas de conejo, un gesto que reflejaba su personalidad y humor. También te puede interesar: Acusan a hombre de planear un tiroteo en concierto de Bad Bunny: te contamos los detalles ¿Cuál ha sido su camino musical? Antes de alcanzar la fama, Bad Bunny trabajaba en una cadena de supermercados mientras lanzaba su música como artista independiente. Su sencillo "Diles", que publicó en SoundCloud, llamó la atención del reconocido DJ Luian, quien lo contrató para su sello discográfico, Hear This Music. A partir de allí, su carrera despegó rápidamente. En 2017, firmó un contrato con Cárdenas Marketing Network, y su canción "Soy peor" alcanzó el puesto 22 en la lista Hot Latin Songs. Colaboraciones con artistas como Becky G en "Mayores" y el remix de "Te Boté" con Ozuna y Nicky Jam cimentaron su estatus en la industria. El álbum "X 100pre", lanzado en 2018, marcó su debut discográfico y lo estableció como un referente del género urbano. Con el tiempo, su fama se consolidó al colaborar con artistas de renombre como Drake en "Mía" y J Balvin en el álbum "Oasis", que incluye éxitos como "Qué pretendes" y "La canción". ¿Se le pegó la retaguardia? El incidente de Bad Bunny bailando reguetón con una de sus bailarinas

Myke Towers lanza 'Adivino' junto a Bad Bunny

¿Se vistió para el funeral de su carrera musical? Así lució Bad Bunny en su llegada a la MET Gala