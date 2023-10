Bad Bunny estaría usando peluca: muestran supuesta prueba

Ahora bien, ha dado de qué hablar, luego de que en 'El Gordo y LaFlaca' revelaran un video sobre la supuesta peluca que usa Bad Bunny desde un par de meses.

El peluquero Mango Wigs & Hair, fue el que compartió estas imágenes y más de uno dejó impactado. Porque no se sabe si esto es cierto, en donde muestran en detalle cómo es la peluca y la gorra que utiliza el artista puertorriqueño para ocultar este cabello falso.

Hay que destacar que, recientemente, Bad Bunny dio de qué hablar por una canción que lanzó y que sería para Kendall Jenner, se llama 'Un preview'.

Llamó la atención por la letra, ya que habla de mucho amor y en donde dice que él está listo para entregar su corazón y volverse a enamorar de alguien.

Baby yo sé

Que cuando te pruebe

Yo me voa’ enamora

Que de esa carita no me voy a olvidar

Ey La noche está empezando

Que pase lo que tenga

Que pasar

Si tú me lo pide te lo voy a dar