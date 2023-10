Bad Bunny emocionó a fanáticos al anunciar gira para el 2024

Bad Bunny reveló detalles de su gira 'Most Wanted tour'.

Luego revela el cartel de aquellas ciudades en donde dará el mejor concierto de todos. Esta noticia la da, luego de que afirmara que en el 2023 no lanzará más canciones.

Lee también: Bad Bunny y Feid se fueron de rumba: la dieron toda en la pista bailando 'Perro Negro'

A Estados Unidos llegará con su 'Most Wanted tour', luego de que su álbum 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana' fuera un éxito total y más porque en cus canciones menciona a varios artistas como Shakira, Feid, Karol G, Eladio Carrión, entre otros.

Las canciones que Bad Bunny cantará en 'Most Wanted tour'

Tití me preguntó

La Jumpa

Moscow Mule

Efecto

Neverita

Si veo a tu mamá

La difícil

La santa

Vete

120

Booker T

Te mudaste

Interlude

No se va

Bebé dame

Un x100to

I Like It

El apagón

Interlude

Safaera

Yo perreo sola

Dakiti

Un coco

Tarot

Callaíta

Ojitos lindos

Me porto bonito

Después de la playa