Benito Antonio Martínez Osorio, mundialmente conocido como Bad Bunny, continúa siendo uno de los artistas más destacados y seguidos en el mundo del entretenimiento, pues, no solo se ha consolidado como uno de los mejores cantantes con su album ‘Un verano sin ti’ y ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, sino que también ha sido bastante mencionado respecto a su vida privada.

El artista, reconocido por su estilo rudo y su presencia seria en público , dejó a muchos admiradores boquiabiertos al exhibir el logo de la famosa franquicia de videojuegos Pokémon GO. El tatuaje de tamaño mediano, realizado con los colores característicos, del videojuego, ha generado un revuelo en las redes sociales.

Recientemente, el cantante sorprendió a sus millones de seguidore s al compartir una fotografía, al parecer suya, a través de s us historias en Instagram. En la imagen, mostraba un llamativo morado en una de sus piernas, captando la atención de inmediato. Sin embargo, lo que se llevó el protagonismo fue un curioso tatuaje que reveló en la misma área.

A pesar de que el artista ha brindado una imagen bastante versátil ante su público, actualmente había sorprendido con una visión mucho más seria y urbana con su último lanzamiento de ‘TRAP’, sin embargo,con la revelación de su tatuaje dejó sorprendió a varios que no se esperaban el curioso tatuaje.