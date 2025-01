El cantante puertorriqueño Bad Bunny, una de las figuras más destacadas del panorama musical actual, ha generado gran expectativa entre sus fans al confirmar que su nueva gira mundial incluirá paradas en Colombia. La noticia fue revelada a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde el artista también habló sobre su conexión con su tierra natal, Puerto Rico.

En el video, Bad Bunny agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores y expresó su deseo de volver a presentarse en lugares que han marcado su trayectoria. “Gracias a la música y al amor que ustedes me dan, he tenido el privilegio de viajar y presentarme en distintas partes del mundo. Hay lugares que me llevo en el corazón, y full voy a volver a Colombia , Argentina, Chile, Costa Rica, México”, afirmó, dejando clara su intención de incluir al país en su nueva gira.

¿Qué fechas hay confirmadas para la gira ‘No me quiero ir de aquí’?

La gira, titulada ‘No me quiero ir de aquí’, refleja el deseo del cantante de mantenerse conectado con sus raíces. Durante el anuncio, Bad Bunny destacó que su prioridad actual es disfrutar de su tiempo en casa, en Puerto Rico, donde realizará su primera residencia.

A pesar de estar enfocado en su hogar, el intérprete de “Callaíta” dejó claro que no dejará de lado a sus seguidores internacionales. “Estoy en Puerto Rico, me la estoy pasando bien y, si les soy honesto, no me quiero ir de aquí”, confesó, añadiendo que sus fans en países como Colombia pueden esperar su regreso, además en su página web se encuentran las fechas confirmadas para varios conciertos en Puerto Rico.