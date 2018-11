Avril Lavigne reaccionó ante teorías que señalan que está muerta

Avril Lavigne es una de las artistas más recordadas de la época de los años 2000 debido a su irreverente estilo, su voz y sus temas cargados de emoción y rebeldía.

Sin embargo, la cantante tomó mucha más fama en aquel entonces luego de que su carrera se viera envuelta en un rumor relacionado con su vida. Varias noticias informaron en el año 2003 que la artista se había quitado la vida y que desde aquel momento el rostro que se veía públicamente era una doble.

Aunque no es la primera estrella que se ve involucrada en una noticia de esta magnitud, el caso de la intérprete de ‘Complicated’ se intensificó luego de que las personas en internet difundieran información relacionada con una doble que estaría reemplazándola ante los medios.

Ante estas especulaciones, millones de fanáticos de la cantante han comenzado a indagar si la persona que aparece en Instagram y de forma pública es la verdadera Avril. Todo se relaciona directamente con la fama mundial que ella alcanzó con temas como ‘Complicated’ y ‘Sk8r Boi’, los cuales fueron fundamentales en su crecimiento como estrella musical.

De acuerdo a detalles revelados, en aquella época el equipo que trabajaba con ella habría contratado a una actriz conocida como Melissa Vandella, para que fuera la responsable de distraer y tenderle una trampa a los paparazzi y de tal manera bajar la presión que golpeaba a Lavigne.

Sin embargo, la teoría dio un giro inesperado cuando se aseguró que en aquel año Lavigne se habría quitado la vida debido al dolor que sintió al momento en que murió su abuelo, con quien tenía un lazo bastante grande.

Por tal motivo, la ‘doble’ habría sido la encargada de suplantar su identidad y desde entonces vivir la vida que le correspondía a la cantante ante los medios y el público.

Además, existen análisis de fotografías, videos y entrevistas donde intentan demostrar que esta teoría es cierta y más allá de la realidad, la actual Avril Lavigne no es quien dice ser.

Usuarios y fans de la estrella musical han estudiado la forma en que actúa, habla y se expresa la cantante en distintos momentos para así comparar lo que fue años atrás. No obstante, también han optado por leer sus nuevas letras e interpretarlas como un grito de ayuda o una confirmación de las sospechas que giran en torno a la “verdad”.

Aunque Avril Lavigne se encuentra actualmente promocionando su sexto álbum de estudio titulado ‘Head Above Water’, durante una reciente entrevista, la artista aprovechó la oportunidad para pronunciarse al respecto de este tema y expresar su desconcierto ante un rumor que no sabe de dónde nació.

“Alguna gente cree que no soy realmente yo, lo cual resulta muy, muy extraño. A ver, no entiendo por qué empezaron siquiera a pensar algo así”, afirmó Lavigne durante su participación en el programa radial ‘Kyle and Jackie O’.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital