Aura Cristina Geithner enamoró a todos por su cuerpazo. Nadie le podía quitar los ojos de encima a tremendas nalgas.

La creadora de contenido de OnlyFans desafía con frecuencia a Instagram, en donde publica foticos subidas de tono. Los fans están más que hipnotizados y no solo con su cuerpazo, también con su vozarrón.

Para los que no sabían, Aura Cristiana inició su carrera musical de la mano de Hugo Gutiérrez, con quien se une de nuevo para crear "Renacer". La modelo de OnlyFans puso a comentar a muchos, luego de perderse su video mostrando tremendo duraznote. Algunos quedaron ilusionados con más contenido de este tipo.

"Que hermoso 🍑 no se puede creer", "A mí me gustas tú","qué haces para mantener ese 🍑", "De veras es muy bonita cuántas queremos llegar así a esa edad", "Definitivamente el vino entre más añejo es de mejor calidad", "Eres una diosa estás buenísima que perfección", "No me canso de admirar tu belleza", "Mamacita pasan los años y cada día estás más buena", "Que hermosa eres que dios te bendiga", entre otros mensajes.

Aura Cristina tiene 56 años y ha logrado conquistar a todos con sus pasos prohibidos. No solo por esto, sino por el sabor que tiene para cocinar. Ella participó en el 2019 en MasterChef Celebrity, el reality más querido por todos los colombianos.

Aunque muchos tenían la fe puesta en ella, no le fue también y salió del programa. Luego en el 2020 fue Amalia, La suegra, en Chichipatos: ¡Qué chimba de Navidad!, una película de Netflix.