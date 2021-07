La santandereana de 25 años, que gana más de 100 millones de pesos al mes por su exclusivo contenido para adultos, contó hace unas semanas durante una entrevista que decidió ingresar en esta profesión para pagar su universidad y, además, ayudar a su familiar a saldar varias deudas que tenían.

“Estaba en la universidad, llegué normal, yo era una niña súper buena y había un video que todo el mundo estaba viendo…tuve que decidir si me retiraba o seguía. Yo lloraba y me preguntaba: ‘¿Cómo le digo a mis papás?’ Entonces los senté y le dije: ‘papá o mamá, hago esto, pero nadie me toca’”.

Asimismo, confesó que se ha tenido que enfrentar a situaciones extrañas ante las peticiones que le hacen sus clientes. “Una vez un tipo me pagó por dormir en un privado. Dormí como una hora y media y él pagaba por minutos mientras dormía. Es que también logro hacer match con los sentimientos de los usuarios”, relató Cortés.