Atacaron con piedras el carro del instagramer ‘La liendra’

‘La liendra’, nombre artístico del joven paisa, se convirtió en la víctima de un ataque perpetrado por personas que se movilizaban cerca de su auto y quienes aseguraron que los daños eran de parte de “los costeños”.

El instagramer compartió varias historias en su cuenta oficial de Instagram donde registró los daños que sufrió su vehículo, en el cual se dirigía a la casa de su mamá. Mientras conducía recibió el impacto de varias piedras en el vidrio panorámico.

De acuerdo con lo que explicó ‘La liendra’ en los videos publicados en redes sociales, esta situación se llevó a cabo luego de que él publicara un clip donde hablaba mal de los costeños y realizaba expresiones un poco pesadas.

En el contenido se puede observar al joven contándoles a sus seguidores que ya había regresado a su casa después de pasar unas vacaciones en Cartagena. Allí en un tono de humor aseguró que apreciaba a los costeños, pero que “si veía a un costeño, lo pateaba”.

Por este comentario el colombiano fue señalado por cientos de personas en redes sociales, quienes no se sintieron cómodos con las expresiones de él hacía la gente de la costa.

En los videos que publicó el instagramer narró cómo fue el ataque y dio detalles del mensaje que le dieron las personas que lanzaron estos objetos contra el carro. En las imágenes se observa el panorámico completamente destruido.

“Simplemente pasaron unos manes en una moto y me dijeron que esto iba de parte de los costeños y de toda la gente de la Costa”, expresó el paisa.

“Yo ayer hice una historia donde dije que si me encontraba a un costeño lo pateaba, pero yo lo dije en tono de humor, en tono de recocha. Yo ya les pedí disculpas, pero no pensé que fueran a reaccionar tan feo. Solo fue un chiste. No pensé que fueran a llegar a estos extremos”, añadió.

A pesar de que el joven se ha disculpado en considerables ocasiones, está claro que las redes sociales se han convertido en un escenario donde la prudencia debe ser clave a la hora de compartir cualquier tipo de contenido.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital