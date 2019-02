Laura Acuña sorprendió a todos sus seguidores con una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que dejó ver sus dientes naturales.

En dichas publicaciones, la presentadora comparte el momento en el que se encuentra en una cita odontológica con el fin de ponerse unas nuevas carillas con “lentes sin desgaste”.

De forma muy relajada y sincera, la bumanguesa les mostró a todos sus fanáticos una faceta más natural y hasta bromeó con el asunto.

“No les había mostrado, no tengo carillas ni nada. Estos son mis dientes, se los presento. No son una maravilla china, no crean“, expresó en los videos y además mostró más detalles del procedimiento que tuvo una duración de 15 minutos.

El diseño de sonrisa es un procedimiento muy popular entre las celebridades e incluso otras, además de Laura, han dejado en evidencia que recurren a este para darle un toque ‘perfecto’ a sus dientes.

Tal es el caso de la youtuber colombiana Kika Nieto, que por culpa de un accidente terminó mostrando que también usa carillas y que lejos de tener unos dientes naturales grandes, son más bien pequeños, tanto que “parecen tic tacs”, según dijo la misma influenciadora.

La joven colombiana también recurrió hace varios días a su cuenta en Instagram para revelar este detalle de su apariencia física.

