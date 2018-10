Este fin de semana el cantante Pipe Bueno estrenó su nueva canción urbana ‘Limbo’, que interpreta junto al artista Dalmata y que se convirtió en la quinta tendencia de videos en Youtube.

‘Limbo’ despertó críticas y halagos hacia el artista de música popular porque es una canción totalmente urbana que deja de lado el género popular que representa Pipe Bueno.

Muchos detractores de esta fusión de géneros terminaron insultando al joven artista que decidió responder a quienes lo ofenden en redes sociales por su decisión de hacer una canción netamente de reguetón.

Lee también: Bad Bunny y su respuesta maestra por críticas a sus canciones

“Me tiene extrañado que cientos de personas me han escrito en Youtube y en Instagram insultándome que porque yo estoy cantando música urbana, que yo no puedo dejar la música popular y, la verdad, yo no tengo que dejar de hacer una cosa ni la otra”, indicó.

Y aseguró con vehemencia: “yo voy a seguir cantando los dos géneros”.

A través de su Instagram, le pidió a todos sus fanáticos que lo apoyen con ‘likes’ para defender el arte y la libertad de expresión. “Es como raro que solo por ese simple hecho me insulten cuando lo único que estoy haciendo es regalarles un poco de mi pasión por estos dos géneros que amo para que ustedes simplemente disfruten”, aclaró.

No es la primera vez que Pipe Bueno decide cantar reguetón, pues es bien sabido que es amigo muy cercano del cantante Maluma, con quien fueron un éxito musical cuando se unieron en ‘La invitación’, una fusión de pop y reguetón.

Lea también: Maluma pidió perdón por las letras de sus canciones

Pipe Bueno no ha sido el único artista que ha tenido que someterse a las críticas e insultos por decidir hacer fusiones con el reguetón. Silvestre Dangond, es uno de los artistas colombianos que ha hecho más fusiones de vallenato con reguetón y que le han costado miles de críticas de los más conservadores, pero a la vez lo han llevado a alcanzar la fama rápidamente y llegar a ser un hit internacional con éxitos como ‘Materialista’, ‘Cásate Conmigo’, ‘Como yo’ (pop) y su más reciente éxito ‘Justicia’ junto a Natti Natasha.

Sobre el tema, también se pronunció este fin de semana Silvestre Dangond, quien en medio de una parranda defendió estas fusiones.

Expresó que los artistas jóvenes nacen siguiendo los pasos de algunos artistas reconocidos, pero con el paso del tiempo van encontrando su identidad y su equilibrio musical, “las innovaciones son válidas porque la música no tiene libreto ni tiene un contrato que dice que se tiene que hacer así”, subrayó.

Por María Camila Torres – La FM