La influencer y empresaria Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se enfrenta a una nueva situación judicial que ha captado la atención de los medios y la opinión pública. El lunes 27 de enero, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía la arrestaron en una de sus peluquerías, ubicada en el barrio Restrepo de Bogotá. Este arresto está relacionado con una condena por actos de vandalismo que ocurrieron durante el Paro Nacional de 2019.

La detención fue consecuencia de los daños causados a una estación de TransMilenio en el sector de Molinos, que fueron grabados en un video donde se veía a Epa Colombia destruyendo el mobiliario público. A pesar de haber ofrecido una indemnización a TransMilenio para reparar el daño, el proceso judicial siguió su curso, lo que llevó a la condena de 5 años y 2 meses de prisión.

¿Cómo reaccionó Epa Colombia ante su arresto?

El arresto de Epa Colombia no solo sorprendió a la opinión pública, sino también a su equipo de trabajo, quienes presenciaron el momento de la detención. A través de sus redes sociales, la influencer compartió su tristeza y desconcierto. “Qué triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiéndome para que me lleven al Búnker de la Fiscalía”, escribió en su cuenta.

En un video, relató cómo sucedió la detención: “Me dijeron que tenía una orden de captura, que me iban a detener, pero les pedí que esperaran a que llegara mi abogado. Lo único que hice fue empujar, porque me estaban agarrando así (del pecho)”. A pesar de la situación, Epa Colombia se mostró tranquila mientras esperaba la llegada de su abogado para poder entender mejor su situación legal.