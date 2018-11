Ariana Grande recordó de nuevo a Mac Miller con un emotivo mensaje

Han pasado dos meses desde la repentina muerte del rapero Mac Miller, noticia que impactó a todos los seguidores y seres queridos del artista.

El cantante fue hallado muerto el pasado 7 de septiembre, pero hasta ahora se conocieron las causas reales de su fallecimiento. Según revelaron las autoridades, Miller murió por una sobredosis accidental de alcohol y drogas, específicamente cocaína, alcohol y el opiáceo fentanilo.

La muerte del artista impactó a miles de fanáticos, pero sobre todo a Ariana Grande, quien mantuvo una relación amorosa con el rapero.

Como una primera reacción a su muerte, Ariana publicó hace varias semanas una imagen de Miller en blanco y negro y días después compartió un conmovedor mensaje en el que aseguró que lo adoraba desde el día en que lo conoció cuando tenía 19 años y “siempre lo hará”.

“No puedo creer que ya no estés aquí (…) Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amigo por tanto tiempo, sobre todas las cosas. Siento mucho no haber podido arreglar o calmar tu dolor. De verdad quería hacerlo. Eres el alma más amable y dulce, con demonios que nunca se mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa”, escribió.

Ahora, la artista vuelve a recordarlo con nuevos mensajes que conmovieron a sus seguidores en Twitter.

Todo se dio luego de que una usuaria de la red publicará un video de una transmisión en vivo que hizo Mac Miller mientras escuchaba ‘R.E.M’, una de las canciones del más reciente álbum de Ariana.

“Oye @ArianaGrande acá está un video de @MacMiller escuchando R.E.M durante su Instagram Live del 9 de agosto, antes de que se estrenara.¡Teníamos que declarar nuestro fanatismo por la mejor canción de Sweetener!”, tuiteó el fan junto al video.

Después de verlo, Grande se tomó el tiempo para responder y pensar de nuevo en su exnovio: “Su voz y su risa. Se supone que él debería estar aquí. Gracias por encontrar esto”.



Además de las noticias relacionadas con Mac Miller, Ariana Grande también ha dado de qué hablar por cuenta de su más reciente sencillo titulado ‘Thank u, next’, en el que habla de sus exnovios y lo que aprendió de cada uno de ellos.

En referencia a la canción, una usuaria de Twitter bromeó sobre quién es el terapista de Ariana Grande, a lo que ella respondió con un contundente mensaje.

“Esto es muy gracioso, pero con toda honestidad la terapia me ha salvado la vida muchas veces. Si tienes miedo de pedir ayuda, no lo tengas. No tienes que estar en constante dolor y puedes procesar el trauma. Tengo mucho trabajo que hacer, pero es un comienzo, incluso ser consciente de lo que es posible”, contestó la estrella estadounidense, que ya ha indicado en varias oportunidades que ha tenido problemas de ansiedad.

