El mundo del reguetón y el pop urbano fue sacudido con una revelación inesperada del artista puertorriqueño Arcángel, quien contó cómo fue que su colega colombiano Beéle terminó reestructurando por completo el tema ' Por Vos' , una colaboración que ha capturado la atención del público por su frescura y sentimiento.

Durante una entrevista con Molusco TV, Arcángel —considerado una leyenda del reguetón con una carrera que supera los 20 años y éxitos como Pa’ Que la Pases Bien, Hace Mucho Tiempo y Tussi— compartió cómo se dio la conexión con Beéle, uno de los talentos emergentes más sólidos de la escena urbana colombiana, conocido por éxitos como Loco, Inolvidable y sus colaboraciones con artistas como Myke Towers y Piso 21.

Según relató, la iniciativa para colaborar nació de su profunda admiración por el joven artista. “Siempre he sido fanático de Beéle desde que empezó, pero nunca habíamos coincidido en estudio", explicó. Fue entonces cuando decidió enviarle un mensaje directo por Instagram con la propuesta:

“Le dije: ‘Tengo algo, si lo puedes escuchar sin compromiso, dame un número para enviártelo’. Me contestó en 10 minutos.”

Lo que vino después fue una muestra de química musical instantánea. Beéle conectó de inmediato con la canción y, según Arcángel, vio el mismo potencial que él había percibido. Pero fue la transformación del tema lo que más sorprendió.

"¡Me borró el verso... y me encantó!"

Arcángel reveló que la versión que le devolvió Beéle ya no incluía uno de sus versos. En lugar de molestarse, su reacción fue todo lo contrario:

“Él cogió la canción y la transformó totalmente. Me mandó una referencia que no tenía mi verso, y lo escuché tan brutal, que dije: Así es que va a salir’”, confesó.

El intérprete de 'JS4E' subrayó que muchos artistas no aceptarían algo así por orgullo, pero él optó por dejar el ego de lado. “Yo no tengo esa inmadurez. Beéle me enseñó otro camino, y sonaba mejor con él al frente. Le dio un toque especial”, aseguró.

Beéle: el nuevo cómplice musical de Arcángel

Más allá del éxito de la canción, Arcángel destacó que trabajar con Beéle le recordó la camaradería musical que vivía en sus comienzos junto a De La Ghetto, su eterno compañero de fórmula.

“Volví a sentirme cómodo con un artista. No solo porque el tema quedó brutal, sino porque confío en su talento”, afirmó.

Tan profunda fue la conexión que incluso reveló su deseo de que Beéle produzca un futuro disco suyo.

“Si un día hago un álbum y quiero que alguien más lo produzca, sé que puedo dejarme llevar por Beéle y va a quedar bien.”

Una colaboración que ya da de qué hablar

' Por Vos' se perfila como uno de los temas más emocionantes del año dentro del género, no solo por su vibra romántica y melódica, sino también por la madurez artística que representa. En una industria muchas veces dominada por los egos, la historia de Arcángel y Beéle muestra que la música puede ser también un ejercicio de confianzacreativa.

Beéle, por su parte, sigue cosechando reconocimiento internacional. A sus escasos 20 y pocos años, ha demostrado ser una fuerza creativa imparable, capaz de plantarse frente a gigantes de la industria y dejar huella.

Esta inesperada anécdota detrás de 'Por Vos' no solo reafirma el talento de ambos artistas, sino que también deja una lección clara: cuando la música fluye desde la autenticidad, ni siquiera los egos tienen cabida.