Arcángel contraataca a Anuel AA en la épica "tiraera" de su tema "Feliz Navidad 8"

La confrontación no solo ha sido un intercambio de palabras, sino que ha generado un alboroto entre los seguidores del género, quienes esperan con ansias el siguiente movimiento en esta batalla que parece no tener fin. La comunidad musical urbana está expectante ante lo que pueda suceder a continuación en esta intensa contienda entre dos titanes del reguetón.

En "Feliz Navidad 8", Arcángel no se reserva nada, mencionando la situación legal con el cuñado compartido, la expareja de Anuel AA, su hija, y hasta su relación con el rapero Tekashi. Además, insinuó el uso de fentanilo por parte de Anuel AA , relacionándolo con sus problemas de salud y advirtiendo " No vengas a hospitalizarte ahora ".

Aquí te dejamos la letra de 'FN8' de Arcángel:

[Intro]

Austin, estás durmiendo en un sueño profundo

Solamente quiero decirte: "¿Cuándo fue que te volviste tan pendejo? ¿Tan cobarde?

Los años te han puesto un poquito lento

Hazme un favor, despierta

Bastardo, despierta"

Jajaja

Austin, me tienes abandonado

¿Ya no crees en mí?

Yo siempre te he defendido

Siempre he estado ahí para ti

Siempre, siempre, siempre he eliminado huelebichos contigo

Por más de una década (Década)

¿Recuerdas? (¿Recuerdas?)

No los menciono por ti (No)

¿Dónde estoy? (¿Dónde estoy?)

Me guardaste (Me guardaste), me abandonaste (Me abandon—)

D-Note Is On The Beat

The Beatllionare

¿Pa' qué? (Jajajaja)

Uh (Jajaja, jajaja; mmm)

[Verso 1]

Y como siempre una feliz Navidad (Feliz)

Desde el piso más alto del edificio (Ah)

Donde no existe la fuerza de gravedad (No)

Y llevo tanto tiempo que parece que hice un maleficio (¿Qué fue?)

Siento que me afixio

Dos millone' en prenda' y ninguno' 'e los diamante' son ficticio' (No)

El Austin de antes, el Austin de ahora (Yeah)

El Austin que de lejo' los ajora (Ja)

El mismo Austin que si se vuelve a montar en la locomotora

La raíz motora es que sabemos quiénes son de cora

¿Dinero? Check, ¿cojones? Check (Ah-ah)

Como lo dice mi hermano Tali (Oh, ey)

Te ubicamos, check; respondemos, check

Y te queda' blanco como lo que hay en el cartel de Cali (Yeah; wuh)

Buenas noches, buenas tardes, buenos días (Yes)

Andamo' con la pámpara prendía' (Ah)

Dos o tres se emocionaron porque el duende no salía

Y yo volando el mundo con altura sin Rosalía

Mala mía, tuve que hacerlo para que te ubique'

Cuando te estabas los moco' yo hacía ticket (Hey)

Cuando todo para ti era un simple sueño (Sueño)

Ya yo de este género era dueño (Ah)

La Ma, yo te entierro debajo 'e la grama (Ah-ah)

To' el que te conoce sabe que tú me lo mama' (Uh)

No me ronque' de poder, tú no está' hecho pa' este drama (No)

Infelices, púdranse con todo y fama (Pro)

Sigo frío, campeo por tu bloque y por el mío

Pero ¿por qué tú no baja'? A ti te lo tienen prohibío'

No eres grato, darte e' como abusar con un tecato

Si es por mí vuelve y respira, yo no jodo con chivato' (Yeah)

Wow, se buscaron que me emperre (-perre)

El lápiz 'tá pateando como un R (Rrr)

Cab***, ¿que tú eres gánster?

¿Pero cuándo? ¿En el principio o en el cierre? (Lambón)

No sé tú, pero yo nunca he paga'o pa' entrar a PR (¡Nunca!)

Soy el ojo de la güija, ¿oíste, sabandija?

No te fija' que tiene' a un chota criando a tu hija (Ouh)

Tú no sale', cabrón, tú y yo nunca vamo a ser iguale' (No)

A mí me escoltan bandido', a ti te escoltan los federale' (Yes)

Oh, sí, ¿cabro*** que yo soy chot***? ¿Oh, sí?

Pues enseña los papele' de tu brother RobGz (Yo los vi)

El duende ya me dijo que no los deje tranquilo'

Y que te estás intoxicando metiéndote fentanilo (Huele, maric**, huele)

Recuerda, desde chamaquito yo los ma** solito

Sin tener que aguantarle cabra' a ningún bichotito

Y alante ve pagando lo que le debe' a Tito (Sí)

Mi dinero está gordo y panzón, el tuyo está finito (Fin)

Ya no tiene' prote, está' pasando prote, soplapote (Uh)

Tú me ve' y te sangra el cu**, ponte un Kotex (Ey)

Yo tengo un peine 'e bala' mixta', explotan como ristra (¡Prr!)

Y te las estoy mamando to'as pa'l cocote (Yes), lambebicho (Prra)

[Interludio]

Tú no te imaginaba' que iba' a ser parte de tu saga favorita de tiraera' (Porque tú sabe'), jajajajaja

¿Cómo era que decía, brother? (Soy tu maestro, cabr***)

Feliz Navidad, chorro 'e cabrone', ja

[Verso 2]

Volvemo' al arranque

Estas bala' 'tán traspasándote el tanque (Papá)

Yo espero que después de esta no te tranque' (Please)

Cabr**+, cuando tú naciste yo tenía como veinte paso' alante (Tú sabes)

Por eso no te capeo tu película de gánster (Nunca)

¿Dinero? Check, ¿cojones? Check

Y este palo tiene más grasa que Mech-Tech (Arr)

Los joyeros te han cogío' de pendejo, check (Tú sabe')

Cobrándote de má' y poniéndote diamante' fake (Jaja)

Tú ere' un simple pend** que tiene delirio de matón (Matón)

Tiene' a to' tu corillo cogiendo pon (Pa)

No tiene credibilidad (No) desde que pagaste pa' entrar al calentón (Yeah, yeah)

¿Quiéne' son Los Diose'? (Yeah, yeah) Uno e' chot**, el otro el bugarrón (Jaja; wuh)

Ya te rompí la tribu, sigo con el trofeo como El Dibu

Hasta las media' de Austincito valen más que tu outfit Reebok (Obliga'o)

Real hasta la muerte, cabró**, tú no ere' real

Tus últimas cancione' son de inteligencia artificial

Te estás quedando en la quiri, prostituyendo Amiri

Tú ere' lambebicho, huelebicho, me lo dijo Siri

Tú no ere' el dios del trap, tú eres un trili

Y te gustan las mujere' con más milla' que un avión de Spirit (Wuh)

En RD siempre ando con pistola en mano (Mano)

Porque tengo un paisano que es un gusano (Gusano)

Cabr***, a ti yo no te vuelvo a dar la mano (Neverland)

Porque tú ere' el R Kelly dominicano (Pedo**; wuh)