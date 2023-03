Ara Malikian: el famoso violinista libanés llega a Colombia

'El genio del violín' estará en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Con este tour Ara Malikian nos presenta su más reciente trabajo discográfico, 'ARA 2022' dedicado a Kairo, su hijo de 8 años resultado de la experiencia personal de ser padre y de ver crecer a su hijo.

"Es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser. Es un homenaje a esos seres que son tan libres como un pájaro libre", afirma Ara el genio del violín.

De acuerdo a la información compartida por el artista, las presentaciones en Colombia serán en el mes de mayo. El 5 Medellín, 6 Bogotá, 13 Barranquilla y 16 Cali.